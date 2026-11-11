El primer viaje apostólico de León XIV a AL

Aunque la Iglesia católica se fundó hace más de dos mil años y se estableció en el continente latinoamericano desde la llegada de los españoles a finales del siglo XV (1493), ningún pontífice en funciones salió de Europa hacia el Nuevo Mundo durante los primeros 450 años de presencia católica en la región, no obstante que Latinoamérica históricamente cuenta con la mayor cantidad de fieles católicos del mundo (el 48 %) de todos los bautizados a nivel global.

El primer pontífice de la historia en pisar suelo latinoamericano fue Pablo VI, el papa n.º 262 de la Iglesia universal, en su viaje a Colombia (agosto de 1968), acontecimiento que marcó un hito fundamental para la Iglesia católica continental. El motivo principal del viaje apostólico fue la clausura del XXXIX Congreso Eucarístico Internacional en Bogotá, así como la inauguración de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Medellín (1968). Este viaje impulsó la renovación de la Iglesia de la región bajo las directrices del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965).

Posteriormente, Juan Pablo II se constituyó en el pontífice que más veces recorrió la región, realizando 18 viajes apostólicos y visitando más de 20 países latinoamericanos, entre ellos, Honduras (8 de marzo de 1983), en una de sus giras políticamente más complejas.

La tercera visita continental estuvo a cargo del papa Benedicto XVI a Brasil para inaugurar la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (mayo de 2007) en el santuario de Aparecida. Este viaje reenfocó la misión evangelizadora del continente en la era de la globalización.

La cuarta visita se realizó durante el pontificado del Papa Francisco (2013-2025), habiendo visitado un total de 10 países latinoamericanos y caribeños. Cabe señalar que Francisco también visitó otros dos países en el continente americano -Estados Unidos en 2015 y Canadá en 2022-; estos pertenecen a la región de América Anglosajona y no forman parte de Latinoamérica y el Caribe.

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Desde el primer viaje internacional de su papado, Francisco hizo de su región natal un escenario donde reclamar una Iglesia más activa en la sociedad, próxima a los humildes e involucrada en ciertos asuntos políticos. De hecho, con gestos como su apoyo al deshielo entre Cuba y Estados Unidos o a las negociaciones de paz en Colombia, el papa dio protagonismo al Vaticano en el continente. Algunos expertos señalan que Francisco moldeó el rol del papado en América Latina desde que asumió el cargo en 2013.

Actualmente, el papa León XIV realiza su sexto viaje apostólico internacional y el primero de su pontificado por Sudamérica, el cual se valora como un acontecimiento histórico de profundo calado eclesial y social, marcado por su resistencia física tras una reciente cirugía pulmonar y por ejes de reconciliación y dignidad humana. A su vez, este primer viaje apostólico del León XIV a Sudamérica representa un hito geopolítico y pastoral profundo para la Iglesia católica.

Analistas y autoridades eclesiásticas interpretan esta gira bajo tres claves principales: la atención a las periferias postergadas, el retorno emotivo a su tierra de misión y el cumplimiento de asignaturas pendientes de la Santa Sede en la región.

La travesía, que contempla 40 eventos en 14 localidades diferentes, se realiza apenas un mes después de que el Pontífice fuera sometido a una cirugía de pulmón por un adenocarcinoma, lo que añade una lectura de resiliencia y urgencia espiritual a su gestión.

Su periplo abarca tres países: Uruguay (6 al 8 de noviembre); Argentina (8 al 11 de noviembre); Perú (11 al 17 de noviembre), una gira que presenta tres escenarios “teológicos y pastorales” profundamente diferenciados, obligando al pontífice a adaptar su magisterio a las realidades sociales, políticas y espirituales de cada nación.

León XIV explicó que su presencia en América Latina responde a la misión pastoral de compartir el Evangelio y acompañar a las comunidades. “La misión del Obispo de Roma, del Papa, es compartir la alegría del Evangelio y anunciar la buena nueva, caminar junto a la gente, expresando esa cercanía que para ellos es tan importante tanto en los momentos de alegría como de tristeza”. Además, atender a las invitaciones formales de los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas locales.

Perú constituye el núcleo emocional y doctrinal del viaje. Es la “patria adoptiva” del pontífice de origen estadounidense, quien posee la nacionalidad peruana y ejerció allí como sacerdote agustino por cerca de 20 años como misionero y como obispo de Chiclayo durante ocho años. Coexisten aquí una rica religiosidad tradicional andina, estructuras eclesiales consolidadas y las urgencias de la ecología integral en la selva.

Con el lema “Abramos el corazón”, la mirada pastoral de León XIV es descentralizada, abarcando Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Su agenda despliega una teología encarnada y un modelo de Iglesia sinodal: se conecta de manera directa con las expresiones de la piedad popular andina en Saqsaywaman y, al mismo tiempo, viaja a la Amazonía para respaldar el protagonismo de los pueblos originarios y los misioneros en el cuidado de la Creación.