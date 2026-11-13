Papa León XIV visita la iglesia que ayudó a reconstruir en Chiclayo

Lima, Perú. El papa León XIV visitó este viernes la iglesia que él mismo ayudó a reconstruir de cero en Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años, y en la que intercedió para encontrar a donantes que cubrieran los gastos de la obra para el nuevo templo, ubicado en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Situada en el distrito de La Victoria, dentro de la propia ciudad de Chiclayo, la nueva capilla San Óscar Romero quedó lista pocos días antes de la llegada del pontífice, que desde el Vaticano se mantuvo pendiente de los avances de la obra, según relató a EFE hace unas semanas su párroco, José Alonso. La nueva capilla tiene un diseño minimalista pero acogedor y está repleta de ventanales por los que se ven las humildes casas del barrio de El Bosque, situado en el distrito de La Victoria.

La visita del Santo Padre a esta iglesia, nombrada en honor a san Óscar Arnulfo Romero, el santo salvadoreño conocido como "la voz de los sin voz", se realizó de manera privada dentro de los actos apoteósicos y multitudinarios que está protagonizando León XIV en su regreso a Perú, su país adoptivo, que lo ha recibido de manera calurosa y con mucho afecto. "La breve visita de hoy se pudo acomodar en medio de tantas otras cosas, pero que yo realmente quería hacer, porque debe ser señal de esta cercanía, de este deseo de formar comunidad y de colaborar, de cooperar siempre, trabajando juntos para continuar la misión de la Iglesia", manifestó León XIV. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estoy muy agradecido también a todos aquellos, tantos aquí presentes, que han colaborado para hacer realidad el sueño de esta nueva capilla dedicada a San Óscar Romero", dijo el papa al agradecer también las oraciones de toda la comunidad de la parroquia por su salud, al ser operado hace un mes de un cáncer pulmonar .

reliquia de santo salvadoreño

Con motivo de la visita, el Santo Padre regaló a la capilla un relicario que custodiaba un fragmento del alba litúrgica que llevaba puesta san Óscar Arnulfo Romero en el momento de su martirio, ocurrido en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador. La gente del barrio de El Bosque, del distrito de La Victoria, se concentró en torno a la capilla para volver a ver, ahora como papá, a Prevost, quien como obispo recorrió todos los rincones de esta diócesis del norte del Perú. Distintos sacerdotes querían remodelar la capilla San Óscar Romero, pero el mal estado de la iglesia era tan notorio que nunca había suficiente presupuesto, hasta que Edgard Rimaycuna, secretario personal de León XIV, intercedió e hizo realidad el sueño de cualquier párroco.

Rimaycuna y su familia han sido siempre miembros de la comunidad católica de La Victoria, y tras unos meses en Roma como asesor de Prevost, que ya era cardenal y prefecto de los obispos, conversó con él y ambos vieron la oportunidad de ayudar a esta parroquia.​​​​​​​



Un regreso esperado