Estados Unidos pone en la mira a tres poderosos grupos criminales de Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala. El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la designación de tres estructuras criminales con operaciones en Guatemala como organizaciones terroristas, debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico y grupos del crimen organizado mexicano. La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado, que identificó a las agrupaciones como Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Huistas, organizaciones que ya habían sido objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.

Según las autoridades estadounidenses, estas estructuras mantienen estrechas conexiones con cárteles mexicanos y participan en el traslado y la exportación de drogas ilícitas. Estas actividades, de acuerdo con Washington, les permiten financiar operaciones criminales y actividades terroristas.

Entre las organizaciones señaladas destaca Los Lorenzana, descrita por el Gobierno estadounidense como uno de los clanes dedicados al narcotráfico más poderosos de Guatemala. Esta agrupación recibió dos designaciones: organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado. Las otras dos estructuras, Los Huistas y Los Mendoza, también fueron incluidas en la segunda categoría. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Departamento de Estado atribuyó a Los Lorenzana numerosos hechos violentos contra población civil, funcionarios gubernamentales y miembros de las fuerzas militares guatemaltecas.

Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, anunció medidas contra Los Mendoza, una organización familiar que construyó su poder mediante actividades de contrabando y narcotráfico. El grupo inició sus operaciones en el municipio de Morales, Guatemala, y con el paso del tiempo extendió su influencia hasta convertirse en una de las estructuras dedicadas al tráfico de drogas con mayor presencia en Centroamérica.

Los Lorenzana

El nombre de esta organización proviene de su fundador, Waldemar Lorenzana Lima, quien murió en 2021 mientras cumplía una condena en Estados Unidos. La estructura familiar continúa al frente de las operaciones criminales y, según las autoridades estadounidenses, facilita el traslado de cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica y Centroamérica hacia México y Estados Unidos.