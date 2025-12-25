Ucrania vive cuarta Navidad en guerra bajo ataques rusos

Leópolis, Ucrania.

Muchas familias, que incluían a soldados de permiso o en rehabilitación, paseaban el día de hoy por las calles de Leópolis (oeste) y de otras ciudades ucranianas, en un intento de absorber al menos un poco de espíritu navideño .

Ucrania celebró este jueves su cuarta Navidad en guerra entre ataques rusos y con escasas esperanzas de paz, mientras aguardaba la respuesta oficial de Moscú al plan de 20 puntos para poner fin al conflicto elaborado por Kiev y Washington.

Sin embargo, los cortes de electricidad a escala nacional y los ataques rusos contra el sistema energético, que continuaron durante la noche del 24 al 25 de diciembre y a lo largo de este jueves, amortiguaron el brillo de las fiestas.

El sistema eléctrico y de calefacción de Járkov (noreste), la segunda mayor ciudad del país, sufrieron especialmente a consecuencia de los ataques, que mataron a una persona y dejaron 15 heridos, mientras que las temperaturas caían a 11 grados bajo cero.

Unas Navidades tristes"No estoy sintiendo realmente el espíritu navideño", dijo a EFE Katerina Bushtruk, una artista de 28 años de Zaporiyia (sur), que explicó que su marido y su padre están luchando en el frente y que en el mejor de los casos solo los verá dentro de varios meses.

Aún así, Bushtruk ha decorado su apartamento, en un gesto de desafío hacia los rusos. "Nos quieren asustados y deprimidos", recalcó.

En Leópolis, cientos de lazos con los nombres de soldados ucranianos prisioneros aparecieron junto a un belén, mientras que en un lugar en el que suelen reunirse las familias de los cautivos, para instar al mundo a presionar a Rusia para su liberación, fue instalado un árbol de Navidad con regalos simbólicos a sus pies.

"Sólo se puede celebrar cuando todos están en casa", rezaba el mensaje escrito a mano en una pancarta, mientras que otra nota subrayaba: "Estas Navidades esperamos a personas, no milagros".

El regreso de todos los cautivos ucranianos, tanto soldados como civiles, figura entre los 20 puntos del plan de paz presentado esta semana por el presidente Volodímir Zelenski, tras concluir los contactos entre Kiev y Washington para modificar la propuesta inicial de 28 puntos de la Casa Blanca.

Sin embargo, muchos ucranianos ven con escepticismo la disposición de Rusia de aceptar y cumplir un hipotético acuerdo de paz, incluso si Ucrania reconoce de facto la ocupación de un 20 % de su territorio y realiza otras concesiones.

"Sueño con que toda nuestra gente regrese a casa. Pero no creo realmente que los rusos los vayan a devolver: los rusos ya han demostrado lo que valen sus promesas", dijo Bushtruk.