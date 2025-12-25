Putin felicita a Trump por Navidad, pero no hay contactos previstos

Moscú, Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la Navidad, pero de momento no está prevista ninguna conversación telefónica entre ambos, según el Kremlin. "El presidente (Putin) ya felicitó a Trump por la Navidad y le envió un telegrama de felicitación", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov, que había anunciado que Putin sostendrá una conversación telefónica esta noche, negó que ésta vaya a tener como interlocutor a Trump. "No podemos esperar que hoy converse por teléfono con Trump. No habrá tal llamada hoy. Al menos no está en sus planes", zanjó. Desde febrero pasado, cuando los líderes de ambos países sostuvieron la primera conversación telefónica después del comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, Putin y Trump se han llamado en al menos cuatro ocasiones. La última llamada tuvo lugar el 16 de octubre por iniciativa del Kremlin y durante ella Putin advirtió a Trump contra el suministro de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Ucrania.