Putin felicita a Trump por Navidad, pero no hay contactos previstos

Trump propuso a su homólogo ruso reunirse en Budapest, una iniciativa que no prosperó por falta de avances en las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 09:40 -
  • Agencia EFE
El presidente ruso, Vladímir Putin, este jueves 15 de diciembre durante la reunión del Consejo de Estado en el Kremlin, en Moscú.

 Fotografía: EFE
Moscú, Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la Navidad, pero de momento no está prevista ninguna conversación telefónica entre ambos, según el Kremlin.

"El presidente (Putin) ya felicitó a Trump por la Navidad y le envió un telegrama de felicitación", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov, que había anunciado que Putin sostendrá una conversación telefónica esta noche, negó que ésta vaya a tener como interlocutor a Trump.

"No podemos esperar que hoy converse por teléfono con Trump. No habrá tal llamada hoy. Al menos no está en sus planes", zanjó.

Desde febrero pasado, cuando los líderes de ambos países sostuvieron la primera conversación telefónica después del comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, Putin y Trump se han llamado en al menos cuatro ocasiones.

La última llamada tuvo lugar el 16 de octubre por iniciativa del Kremlin y durante ella Putin advirtió a Trump contra el suministro de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Ucrania.

Mientras, Trump propuso a su homólogo ruso reunirse en Budapest, una iniciativa que no prosperó por falta de avances en las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.

Desde entonces, el jefe de la Casa Blanca sancionó a las dos mayores petroleras rusas y presentó un plan de paz de 28 puntos, que ha sido reducido a 20 por ucranianos y europeos.

El Kremlin ha prometido estudiarlo detenidamente, aunque considera muchos de sus puntos inadmisibles.

Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

