Polémica por la decisión de Trump de cesar a 30 embajadores de carrera

​​​​Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el cese inmediato de una treintena de embajadores de carrera que accedieron a sus cargos durante la Administración de Joe Biden, lo que ha provocado críticas de la oposición demócrata y de miembros del servicio diplomático. Un grupo de senadores del Partido Demócrata envió este miércoles una carta a Trump para pedirle que reconsidere su decisión, al considerar que dejar esos puestos vacantes "crea un peligroso vacío en el liderazgo estadounidense en el exterior".

Estados Unidos cuenta con dos tipos de embajadores: los designados políticos, que son estrechos colaboradores del presidente, y los diplomáticos de carrera, que son funcionarios del Servicio Exterior. Es habitual que un nuevo presidente reemplace de inmediato a los embajadores políticos, destinados normalmente en grandes capitales europeas, mientras que los diplomáticos de carrera suelen permanecer en sus puestos hasta concluir su mandato, ya que se entiende que cumplen las directrices de la Casa Blanca independientemente del partido en el gobierno. Durante las últimas dos semanas, cerca de una treintena de embajadores de carrera recibieron llamadas del Departamento de Estado en las que se les comunicó, sin que se ofrecieran explicaciones, que debían abandonar sus puestos en enero y regresar a Washington.