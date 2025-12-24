Ucranianos pasan la Nochebuena sin electricidad por ataques rusos

Leópolis, Ucrania.

"Si no hay electricidad en casa, haremos la cena de Nochebuena a la luz de las velas", dijo un transeúnte que caminaba este miércoles por el centro de Leópolis , en el oeste de Ucrania, hablando a voces para hacerse oír sobre el zumbido de los generadores portátiles que llenan las calles.

Millones de ucranianos pasarán la Nochebuena sin electricidad y a temperaturas bajo cero después de otro ataque ruso masivo contra la infraestructura energética de Ucrania .

En consecuencia, Leópolis fue una de las ciudades que tuvieron que introducir cortes de luz drásticos, con los residentes forzados a pasar hasta diez horas al día sin corriente y con interrupciones planificadas introducidas de forma alternante por distritos para dividir la electricidad disponible equitativamente entre los hogares.

Tras los ataques rusos del martes, en los que se emplearon 650 drones de largo alcance y 38 misiles , tres centrales nucleares se vieron obligadas a reducir la producción de electricidad en reacción a los daños en la red, que también limitaron la capacidad de transferir la energía producida e importada a distintos puntos del país.

Esta circunstancia no detuvo los preparativos para una de las mayores festividades en el país predominantemente cristiano y muchos vecinos de Leópolis se afanaban para elaborar dulces tradicionales y otros platos para la cena de Nochebuena, alumbrándose con lámparas a pilas.

Varios cientos de visitantes acudieron a presenciar la instalación del símbolo tradicional ucraniano de la Navidad, el 'diduj', en la Plaza de los Ángeles, junto a la Iglesia de la Guarnición, donde cada día reciben el último adiós los soldados caídos en la guerra.

Varios coros, a los que se unieron espectadores autóctonos y venidos de otras ciudades, cantaron villancicos al lado del 'diduj', una gavilla de trigo decorada de cuatro metros de altura.

"Con los niños vamos a tener hoy una cena de Nochebuena con 12 platos tradicionales", dijo a EFE Lesia Kulchitska, una cantante del grupo de música folclórica 'Lemkovina'.

"No será tan abundante como antes, porque los tiempos son difíciles para todos y hemos gastado mucho dinero en apoyar a nuestro ejército", admitió.

Kulchitska está muy preocupada por su marido, Hermán, que combate como voluntario desde el principio de la invasión rusa hace casi cuatro años, pero cree que el mantenimiento de las tradiciones navideñas, pese a los cortes de luz, la separación de los seres queridos y las pérdidas sufridas por muchas familias no hará sino fortalecer la determinación de los ucranianos.

Los apagones y los ataques contra la red de ferrocarril no disuadieron a Natalia, una turista de 54 años que vino de Vínitsia a Leópolis para cumplir su sueño de pasar la Navidad en esta ciudad famosa por su gran número de iglesias.

"La Navidad tiene que ver con la esperanza de que todo irá pronto mejor. De que habrá paz y toda la gente tendrá salud y alegría y estará con Dios", dijo a EFE.

Natalia tenía previsto asistir a misas en Leópolis antes de regresar a su ciudad natal, donde estaba previsto que los cortes de luz se prolongasen este miércoles durante la mitad del día.