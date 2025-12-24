  1. Inicio
Maduro encabeza una cena navideña en Caracas por "la paz y la felicidad"

Con una bufanda de Navidad, el gobernante cantó, bailó y saludó a varios de los habitantes de la parroquia caraqueña de San Agustín y se tomó fotografías con algunos de ellos,

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 06:52 -
  • Agencia EFE
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-d) y su esposa Cilia Flores (2-i), participando durante un acto de gobierno este martes, en Caracas (Venezuela)

 Palacio de Miraflores / EFE
Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó la noche de este martes una cena navideña por "la paz y la felicidad" en una zona de Caracas, donde aseguró que "el imperialismo no puede" con su país, en referencia a EE.UU., que ha elevado las presiones sobre la nación suramericana con un despliegue militar en el mar Caribe y la confiscación de dos buques con crudo venezolano.

Con una bufanda de Navidad, el gobernante cantó, bailó y saludó a varios de los habitantes de la parroquia caraqueña de San Agustín y se tomó fotografías con algunos de ellos, mientras un grupo musical interpretaba gaitas, un género popular típico de estas fechas en el país suramericano.

En la víspera de Nochebuena, el líder chavista anunció que este es el primero de varios encuentros navideños que se celebrarán "en todas las comunas del país" por "la paz y la felicidad de Venezuela".

(Palacio de Miraflores / EFE)

"Yo no he sido ni seré jamás un magnate, yo soy como ustedes, un hombre de la calle, un hombre de a pie, un hombre de los barrios, esta es nuestra escuela, por eso es que el imperialismo no puede con nosotros", dijo Maduro, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Y expresó: "¡A comer, a bailar! ¡Rumba, rumba!".

En otra zona de Caracas, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, encabezó un encuentro navideño durante el que rechazó las acciones de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien hace una semana anunció un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".

Más temprano, Maduro dijo que su país está recibiendo un "apoyo abrumador" del Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró este martes una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante las crecientes presiones de EE.UU.

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-d) y su esposa Cilia Flores (2-i), participando durante un acto de gobierno este martes, en Caracas (Venezuela)

 (Palacio de Miraflores / EFE)

En la sesión, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó que el bloqueo anunciado por Trump supone "un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia" en el país suramericano.

Por su parte, el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que su país seguirá imponiendo a Venezuela sanciones "al máximo" con el fin de "privar" a Maduro de "financiar" al denominado Cartel de los Soles, descrito por Washington como una organización terrorista vinculada al narcotráfico, pero que Caracas considera como un "invento".

