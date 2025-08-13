  1. Inicio
Trump y Putin se reunirán en una base militar en Alaska

Putin viajará a Estados Unidos este viernes para un encuentro con Trump con el objetivo de alcanzar una tregua en la guerra entre Rusia y Ucrania.

  • 13 de agosto de 2025 a las 07:59 -
  • Agencia EFE
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

 EFE/Ffrancis Chung
Washington, Estados Unidos.

La cumbre del viernes próximo entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage, en el territorio estadounidense de Alaska, según confirmó la Casa Blanca.

La locación del encuentro bilateral para dialogar sobre una tregua en Ucrania fue confirmado por un funcionario de la Administración Trump, citado por el diario The Washington Post.

El enclave militar ubicado en el norte de Anchorage sería el único que cumpliría los requisitos de seguridad para una cita de tal magnitud, la primera entre mandatarios de los dos países desde el inicio de la invasión de Moscú a territorio ucraniano en 2022.

El encuentro entre Trump y Putin se celebrará el próximo viernes 15 de agosto en Alaska, un territorio estadounidense que fue parte de Rusia hasta 1867.

Trump, el pacificador que puede caer en la trampa de Putin

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rebajó este martes las expectativas de que la cumbre sirva para cerrar un acuerdo de paz y dijo que será un "ejercicio de escucha" para el mandatario republicano.

Leavitt mostró además su confianza de que en el futuro pueda celebrarse una cumbre trilateral en la que participe también el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y abrió la puerta a la posibilidad de que una futura reunión se celebre en Rusia.

Previo a la cita con Putin, Trump mantendrá llamadas hoy con Zelenski y los principales líderes europeos, quienes sostienen que no se puede lograr la paz sin tener en cuenta su voz. EFE

