Guatemala violenta: pandilleros se amotinan en cárceles y atentan contra diputado

Ciudad de Guatemala

Las autoridades de Guatemala informaron de que la mañana de este martes un grupo de pandilleros de las maras más grandes del país se amotinaron en dos cárceles de la capital, mientras que, en otro hecho diferente, un presunto sicario atacó sin éxito a un diputado opositor, muriendo su guardaespaldas. "Acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas, quien fue víctima de un ataque hoy en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad. Le expresé mis condolencias y solidaridad", escribió en redes sociales el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Y agregó: "Hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones del Gobierno. A la población y a ellos mismos: sepan que no nos vamos a detener, la seguridad de nuestra gente es la prioridad".

Atacan a un diputado, muere su guardaespaldas

El diputado Juan Ramón Rivas fue atacado por presuntos sicarios en una motocicleta, en una acción en la que murió el guardaespaldas del parlamentario, según la información oficial. "El Presidente Nery Ramos y Ramos, integrantes de Junta Directiva y diputados, lamentan el sensible fallecimiento de Walter Timoteo Esquivel, trabajador del Organismo Legislativo, asignado al diputado Juan Ramón Rivas, representante de Izabal", escribió el Congreso de Guatemala en sus redes sociales. De igual modo, las autoridades de Guatemala han informado de otros ataques durante la mañana de este martes en la capital de ese país, con algunos heridos por armas de fuego.

El motín en la cárcel