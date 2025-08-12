Tormenta Erin pone en alerta a Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico.

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) de Puerto Rico se mantiene atento este martes a la trayectoria de la tormenta tropical Erin por el océano Atlántico, ante el pronóstico de que se acerque a la isla con peligrosas marejadas y lluvias.

El comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón, exhortó en un comunicado a la ciudadanía a "no dejar los preparativos para última hora" debido a que se entra en el llamado 'pico' de la temporada de huracanes.

Según alertó este martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés), Erin podría convertirse el jueves en huracán, el primero de la temporada del Atlántico, mientras crece el riesgo de que se acerque a Puerto Rico.

Por ello, el NMEAD está en constante comunicación con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), que pronostica que, de seguir la trayectoria actual, las condiciones del tiempo comenzarán a deteriorarse este fin de semana, aunque no se prevé un impacto directo.

Jiménez Colón adelantó que están trabajando también con las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias, agencias federales, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y con todo el Gobierno "para ultimar detalles y estar listos para atender cualquier situación de emergencia".

"Ya es momento de tener sus planes familiares, tener su mochila de emergencia y conocer las rutas de desalojo de sus comunidades. Si vive en un área inundable, no espere al último momento para salir. Debe alojarse con algún familiar o acudir a un refugio", recomendó a la ciudadanía.

Por su parte, el coordinador de Avisos del SNM, Ernesto Morales, detalló que existe "una alta probabilidad que se afecten las condiciones marítimas en aguas locales", una vez Erin se desplace al noreste de Puerto Rico durante el fin de semana.