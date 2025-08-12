  1. Inicio
Erin podría convertirse en el primer huracán de la temporada: ¿cuál será su trayectoria?

La tormenta tropical Erin puede intensificarse a huracán a finales de esta semana.

  • 12 de agosto de 2025 a las 07:59 -
  • Agencia EFE
Erin se encuentra a 430 millas al noroeste de las islas de Cabo Verde.

 EFE/ NOAA-NHC
Florida, Estados Unidos.

La tormenta tropical Erin, que se formó el lunes en el Atlántico central, podría alcanzar la intensidad de huracán para finales de esta semana, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El sistema, que sería el primer huracán de la temporada en el Atlántico, se encuentra aproximadamente a 690 kilómetros (430 millas) al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde y presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas), según el boletín más reciente del NHC

Erin, que se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 33 kilómetros por hora (21 millas), no representa por ahora amenazas costeras, ni se prevén impactos directos en tierra en los próximos días.

La trayectoria de la tormenta tropical Erin, según el NHC.

 (NHC)

Actualmente, los vientos con fuerza de tormenta tropical, la quinta de la actual temporada, se extienden hasta 55 kilómetros (35 millas) desde el centro de la tormenta.

Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.

Surge la tormenta Erin en el Atlántico

La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) de Estados Unidos anunció el viernes que espera mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de huracanes, al prever entre dos y cinco huracanes "mayores" entre agosto y noviembre.

La NOAA mantuvo su previsión de una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

