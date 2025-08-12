Erin podría convertirse en el primer huracán de la temporada: ¿cuál será su trayectoria?

Florida, Estados Unidos.

La tormenta tropical Erin, que se formó el lunes en el Atlántico central, podría alcanzar la intensidad de huracán para finales de esta semana, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El sistema, que sería el primer huracán de la temporada en el Atlántico, se encuentra aproximadamente a 690 kilómetros (430 millas) al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde y presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas), según el boletín más reciente del NHC

Erin, que se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 33 kilómetros por hora (21 millas), no representa por ahora amenazas costeras, ni se prevén impactos directos en tierra en los próximos días.