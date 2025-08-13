Venezuela alerta sobre "amenaza militar" de EEUU ante recompensa por Maduro

Caracas, Venezuela.

El canciller venezolano, Yván Gil, alertó el martes sobre lo que consideró como la "grave amenaza militar" por parte de Estados Unidos, país que, según dijo, se "ampara en el supuesto derecho" de combatir el narcotráfico para "convertir" a Latinoamérica en un "nuevo escenario de guerra colonial".

"Hemos señalado la grave amenaza militar que representa Estados Unidos, que se ampara en un supuesto derecho para 'combatir' a los carteles en Latinoamérica, intentando convertir nuestra región en un nuevo escenario de guerra colonial", manifestó Gil en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, según una publicación en su canal de Telegram.

Por tanto, hizo un "llamado urgente" a la comunidad internacional para que "repudie estos actos terroristas propiciados por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados fascistas de la derecha venezolana".

Este martes, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado hizo un llamado a las "naciones democráticas del mundo" a sumarse en su lucha contra Maduro, quien considera fue vencido por Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio, en las presidenciales de 2024, pese a que el ente electoral proclamó la reelección del líder chavista.

Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a su Administración, por sus "acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista", en referencia al Gobierno de Maduro.