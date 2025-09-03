Trump acusa a Xi de "conspirar" contra EEUU junto a Rusia y Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el martes a su homólogo chino, Xi Jinping, de "conspirar" contra su país junto a los mandatarios de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong Un, con quienes sostuvo reuniones en Pekín.

"Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América", publicó Trump en su cuenta de Truth Social.

El mensaje está dirigido al mandatario chino en el marco de la visita de los demás líderes mencionados, quienes están participando en un gran desfile militar que se desarrolla para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

El mandatario estadounidense acusó a China de "no reconocer" el sacrificio de los soldados estadounidenses en su lucha contra Japón en la Segunda Guerra Mundial.

El trío de mandatarios está acompañado por líderes de países orientales, entre ellos el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

Xi y Putin mantuvieron conversaciones en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China.

China y Rusia han estrechado lazos en los últimos años; Pekín se ha esforzado por afirmar su neutralidad en la guerra, pero ha proporcionado a Rusia un salvavidas diplomático y económico.