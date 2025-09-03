Petro califica como "asesinato" el ataque de EEUU contra embarcación en el Caribe

Bogotá, Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó como "asesinato" el ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas por aguas del Caribe en el que murieron once supuestos "narcoterroristas" del Tren de Aragua.

"Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo", dijo Petro en su cuenta de X acompañado de las imágenes del ataque divulgadas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Petro, que defiende un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, aseguró que en Colombia desde hace décadas se captura a "los civiles que transportan drogas sin matarlos".