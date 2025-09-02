Trump publica el video del ataque de EEUU a embarcación con drogas

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes del Tren de Aragua durante un "ataque cinético" contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico.

Trump publicó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

El mandatario estadounidense aseguró que once "narcoterroristas" perdieron la vida en el ataque y que fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, una organización que fue designada como terrorista por su Administración.