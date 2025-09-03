Venezuela acusa a EEUU de crear con IA el video sobre ataque a embarcación

Caracas, Venezuela.

El Gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado el martes por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, con imágenes del anunciado ataque contra una embarcación que, según Washington, trasladaba drogas y había salido de la nación suramericana. A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que "parece" que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, "sigue mintiéndole a su presidente" y, "luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como 'prueba' un video con IA". "Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza", agregó el ministro, quien compartió en su canal de Telegram el video publicado por el mandatario estadounidense.

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE: Video muestra el ataque de las fuerzas militares estadounidenses en el sur del Caribe contra un embarcación narcotraficante venezolana, que resultó en la muerte de 11 narcoterroristas. pic.twitter.com/Xxce04g8Oc — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 2, 2025

Este martes, Trump divulgó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil. El mandatario norteamericano aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua -organización que fue designada como terrorista por su Administración- durante un "ataque cinético" contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.