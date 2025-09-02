Así es el lujoso tren blindado que utiliza Kim Jong-un para viajar a China

El tren blindado del líder norcoreano, Kim Jong-un, llegó este martes a Pekín para asistir al desfile militar que China celebra mañana miércoles por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, informó la agencia sucoreana Yonhap.
Kim se embarcó ayer en un trayecto de casi un día a bordo de su tren especial para asistir al desfile militar en la plaza de Tiananmen, en lo que supone su debut en un evento multilateral de líderes asiáticos.
La agencia oficial de noticias central de Corea del Norte (KCNA) divulgó imágenes del líder norcoreano en el tren blindado, que cuenta con hasta 20 vagones fortificados con cristales antibalas, paredes y pisos reforzados para resistir explosiones, y está equipado con misiles y ametralladoras.
El interior del tren, rara vez visto, tiene varios lujos que incluyen salas con sillones de cuero, salones de conferencias, suites privadas con dormitorio, oficinas, comedor y hasta garajes para transportar limusinas.
Varios chefs especializados en cocina rusa, china, coreana, japonesa o francesa preparan suculentos platillos para el viaje en tren del líder norcoreano y sus acompañantes.
El mandatario norcoreano viajó en tren en su última visita a China, y aparentemente no ha usado su avión oficial Chanmae-1 en los últimos años por ser demasiado antiguo.
Kim partió desde Pionyang el lunes en un trayecto que tarda entre 20 y 24 horas, para llegar este martes a Pekín, según dijeron las fuentes del Gobierno de Corea del Sur citadas por la agencia local de noticias Yonhap.
El líder norcoreano llegó a Pekín en medio de expectativas de cumbres bilaterales e incluso trilaterales con el mandatario chino, Xi Jinping, y el líder ruso, Vladímir Putin.
La agencia estatal KCNA señaló anteriormente que Kim viaja acompañado de dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores y altos funcionarios, incluida la ministra de Exteriores, Choe Son-hui.
Mientras, un asesor presidencial del Kremlin afirmó recientemente que, durante el desfile, Kim y Putin estarán justo a un lado del líder chino, en lo que supondría una potente imagen de alineamiento entre los tres países frente a Estados Unidos y sus aliados.