Secretario de Seguridad Nacional de EEUU amenaza con perseguir el voto de no ciudadanos

Washington, Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marwayne Mullin, reforzó este martes el discurso de Donald Trump sobre la supuesta participación de inmigrantes en la elección, al amenazar con procesar a quienes votan sin ser ciudadanos, aunque aseguró que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no han sido desplegados en los centros de votación.

"Si votas ilegalmente en este país (...) el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te encontrará, irá tras de ti y serás procesado con todo el peso de la ley", escribió Mullin en su cuenta de X.

Posteriormente, Mullin dijo a la prensa en la Casa Blanca que los agentes de ICE no han sido desplazados a los centros de votación.