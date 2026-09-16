Rusia derriba 71 drones ucranianos, uno de los menores ataques de los últimos meses

Rusia. Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 71 drones ucranianos de largo alcance sobre seis regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro, uno de los menores ataques de los últimos meses.

"Durante la noche pasada, las fuerzas de alerta de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 71 drones ucranianos de ala fija sobre las regiones de Briansk, Kaluga, Oriol, Rostov y Astrakán, Krasnodar, la República de Crimea y el mar Negro", indicó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

A consecuencia del ataque ni las autoridades locales ni los medios independientes rusos y ucranianos reportaron daños en instalaciones energéticas o centros logísticos.