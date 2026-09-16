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Pacientes con colitis ulcerosa y Crohn protestan para exigir medicamentos

El médico subrayó que ambas enfermedades son "muy complejas" y "comprometen de manera significativa la calidad de vida de los pacientes"

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 10:04 -
  • Agencia EFE
Pacientes con colitis ulcerosa y Crohn protestan para exigir medicamentos

Venezolanos han presentado diferentes manifestaciones por crisis en la salud.

 Foto: Ariana Cubillos/periodista venezolana.

Caracas, Venezuela. Un grupo de pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en Venezuela protestó este miércoles en Caracas a las afueras del Ministerio de Salud para exigir medicamentos indispensables para cumplir sus tratamientos.

Guillermo Veitia, jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Vargas y presidente del Grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal, declaró al canal venezolano VPI que fue atendido por autoridades, a quienes manifestó la preocupación de los pacientes por la falta de medicamentos.

El médico subrayó que ambas enfermedades son "muy complejas" y "comprometen de manera significativa la calidad de vida de los pacientes".

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"Han ido aumentando en incidencia y prevalencia. La pregunta es ¿por qué? Por la calidad de vida que se lleva, por el estrés, por las angustias, por las preocupaciones, por las cosas que no se deben hacer", apuntó Veitia.

"Hay que darle a nuestros pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn los medicamentos prioritarios. ¿No queremos que nos den todos los medicamentos? Ojalá, hay países que los tienen. Ya les dimos una lista (a las autoridades) de esos medicamentos sumamente necesarios", añadió.

Veitia dijo que Venezuela tiene "muchas debilidades" en sus estadísticas y se desconoce cuántos pacientes hay con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

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Sin embargo, agregó que lo que sí se sabe es que hay más personas con colitis ulcerosa que con enfermedad de Crohn y se está haciendo un registro nacional para contabilizar el número total de estos pacientes, que hasta ahora ronda entre 3,000 y 4,000.

La enfermedad de Crohn es una afección inflamatoria y crónica del intestino con "manifestaciones intermitentes que afectan principalmente al tracto gastrointestinal", mientras que la colitis ulcerosa es también inflamatoria del colon (el intestino grueso) y del recto, según la Sociedad Española de Medicina Interna.

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