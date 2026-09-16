Pacientes con colitis ulcerosa y Crohn protestan para exigir medicamentos

Caracas, Venezuela. Un grupo de pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en Venezuela protestó este miércoles en Caracas a las afueras del Ministerio de Salud para exigir medicamentos indispensables para cumplir sus tratamientos. Guillermo Veitia, jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Vargas y presidente del Grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal, declaró al canal venezolano VPI que fue atendido por autoridades, a quienes manifestó la preocupación de los pacientes por la falta de medicamentos. El médico subrayó que ambas enfermedades son "muy complejas" y "comprometen de manera significativa la calidad de vida de los pacientes".

"Han ido aumentando en incidencia y prevalencia. La pregunta es ¿por qué? Por la calidad de vida que se lleva, por el estrés, por las angustias, por las preocupaciones, por las cosas que no se deben hacer", apuntó Veitia. "Hay que darle a nuestros pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn los medicamentos prioritarios. ¿No queremos que nos den todos los medicamentos? Ojalá, hay países que los tienen. Ya les dimos una lista (a las autoridades) de esos medicamentos sumamente necesarios", añadió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Veitia dijo que Venezuela tiene "muchas debilidades" en sus estadísticas y se desconoce cuántos pacientes hay con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.