Protestan en Barcelona contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Barcelona

Unas 400 personas se han concentrado esta tarde ante el consulado de Venezuela en Barcelona (noreste de España) para protestar por el ataque de Estados Unidos a este país y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según el cálculo del Ayuntamiento.

La concentración, que ha llenado la plaza Urquinaona, ha sido convocada por diferentes organizaciones y formaciones políticas de izquierdas como la CUP, ARRAN, la Plataforma Antirrepresiva de Barcelona, la Internacional Antifascista dels Països Catalans, Itaca o el Sindicat d’Estudiants.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “Los pueblos del mundo unidos por Venezuela” y han coreado consignas como “Trump, fascista, tú eres el terrorista” y “Venezuela, no estás sola”.

El portavoz de la Internacional Antifascista dels Països Catalans, Bernat Cases, ha explicado en declaraciones a los periodistas que la protesta es un rechazo “a la injerencia imperialista” de Estados Unidos en Venezuela.