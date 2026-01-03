Venezolanos lloran de felicidad y festejan en las calles la captura de Maduro

Migrantes se congregaron frente a la embajada de su país en Perú, donde expresaron su emoción con banderas, lágrimas y abrazos tras conocer la noticia de la captura del líder chavista, Nicolás Maduro.
Decenas de venezolanos se congregaron en los exteriores de la embajada de su país en Lima para celebrar la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ocurrida en las últimas horas, a casi un año y medio de su controvertida reelección para un tercer mandato.
La comunidad venezolana en el país sudamericano lleva años esperando un cambio en su nación de origen.
Libertad, libertad", gritaban los venezolanos mientras festejaban en Lima la detención de Maduro por EE.UU.
Las personas se emocionaron tras conocer la situación. “Se acaba el sufrimiento para todos los venezolanos. Gracias a Dios, Venezuela es libre. No nos esperábamos con año nuevo libre”, dijo una de las manifestantes.
“Yo ya tengo casi 8 años aquí en Perú. Tuve que salir en 2018 y, saber que puedo regresar a mi país, a ver a mi familia, estar con los míos, es algo que no se puede describir”, expresó un migrante venezolano.
«La dictadura ya cayó» y «libertad, libertad, libertad», expresaban algunos de los venezolanos reunidos en esta zona del cercado de Lima, mientras se abrazaban y hacían ondear sus banderas.
Perú tiene aproximadamente a 1,7 millones de venezolanos residiendo en el país, especialmente después de 2017 por las flexibilizaciones en materia migratoria que introdujo el entonces Gobierno peruano como un alivio a la crisis humanitaria y política en Venezuela.
Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela están rotas desde 2024, a raíz de la posición peruana de rechazo a la reelección de Maduro, y sus temas consulares son coordinados a través de la embajada de Brasil en ese país.
Los venezolanos en Lima, donde vive una numerosa comunidad migrante de este país, llegaron a la residencia diplomática a primeras horas de este sábado portando banderas y prendas con los colores nacionales para expresar su algarabía por la captura del líder, acusado por Estados Unidos por conspiración para el narcoterrorismo, entre otros tres cargos.