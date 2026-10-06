Una pareja de Los Ángeles es acusada de abusar de 14 niños nacidos por vientre de alquiler

Los Ángeles, Estados Unidos. Una pareja residente en Los Ángeles ha sido acusada del abuso “horrendo” de al menos 14 niños nacidos mediante gestación subrogada, algunos de tan solo dos meses de edad, a los que, según las autoridades, mantenían en una mansión en la que todos vivían, informaron este martes las autoridades. Guojun Xuan, de 66 años, y Sylvia Zhang, de 39, fueron acusados ​de conspiración para cometer abuso infantil, complicidad y por disuadir a testigos. "El número de niños sometidos a este presunto abuso horrendo no tiene precedentes", declaró este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

"El presunto abuso físico contra estos niños es atroz y repugnante, especialmente al provenir de quienes debían protegerlos", añadió. Según la acusación, la pareja dirigía su propia empresa de gestación subrogada y presuntamente hizo declaraciones falsas a al menos dos mujeres que actuaron como gestantes, afirmando que Zhang tenía dificultades para concebir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También contrataron a niñeras para supervisar y disciplinar a los niños, quienes pasaban varias horas al día en aulas improvisadas dentro de una lujosa casa en el condado de Los Ángeles.