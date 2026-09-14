Nueva York demanda a Trump por negar la green card a quienes reciben ayudas públicas

Nueva York. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este lunes una demanda contra el plan del Gobierno de Donald Trump por negar tarjetas de residencia permanente, conocidas como 'green cards', a inmigrantes que reciban ayudas públicas.

Nueva York lidera una coalición contra la nueva estrategia de la Administración de Trump en materia migratoria, a la que también se han sumado las ciudades de Chicago, San Francisco y Seattle, así como el condado californiano de Santa Clara, el de King, en el estado de Washington, y la organización Public Rights Project.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, busca frenar la reforma de la regla de carga pública, que está previsto que entre en vigor este viernes.

"No queremos obtener una medida cautelar temporal, queremos detener por completo la implementación de esta norma", aseguró Mamdani en una rueda de prensa en el consistorio junto a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que lidera otra demanda contra la misma norma.

La nueva regla, que supone un retroceso respecto al marco establecido por el expresidente Joe Biden, otorgará mayor discrecionalidad a los funcionarios de inmigración para denegar permisos de residencia permanente a inmigrantes con altas probabilidades de depender principalmente de la ayuda económica del gobierno en el futuro.

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"Que no quepa duda: se trata de un intento descarado de privar a los neoyorquinos de los servicios de los que dependen y de las prestaciones públicas a las que tienen derecho", aseveró el alcalde.