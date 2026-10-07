Michelle Bachelet no descarta competir por un tercer mandato presidencial en Chile

Santiago de Chile, Chile. La expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018) no descartó este miércoles competir por un tercer mandato presidencial en las elecciones de 2029 tras su fallida candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. En entrevista con TVU de la Universidad de Concepcion, la exmandataria fue consultada por la posibilidad de una nueva carrera hacia el sillón de La Moneda: "¿No hay segunda sin tercera?", a lo que respondió tras una breve pausa: "Yo creo que sí... yo creo que sí". Durante la conversación, la también ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas aseguró que le da "terror retroceder en derechos" en el contexto actual, sobre todo en el caso de las mujeres, dónde "ha sido más difícil, más lento”.

"Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos", subrayó. Bachelet retiró a mediados de septiembre su candidatura a presidir la ONU, luego de conocerse los resultados de las últimas votaciones no vinculantes en la organización, donde quedó ubicada en la penúltima posición. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La carrera de la líder chilena fue retrocediendo posiciones a medida que avanzaron los sondeos informales y no vinculantes entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, pasando del cuarto lugar en julio a la séptima entre ocho postulantes.