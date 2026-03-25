México busca fortalecer registro de cáncer para mejorar decisiones en salud

Ciudad de México, México

Especialistas y autoridades de salud coincidieron este miércoles en la necesidad de fortalecer el registro de cáncer en México como una herramienta clave para dimensionar la carga de la enfermedad y mejorar la toma de decisiones en el sistema de salud. Durante el conversatorio 'Registro de cáncer en México: fortaleciendo la evidencia para la toma de decisiones en salud', expertos señalaron que la falta de información consolidada y de registros de base poblacional limita la planeación de estrategias efectivas de prevención, diagnóstico y tratamiento.

“El registro de cáncer de base poblacional es la única vía para la obtención de la carga de cáncer en el país”, afirmó la directora del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Yelda Leal Herrera.



Avances y retos en la construcción del registro

Leal Herrera explicó que el desarrollo del registro en México ha sido progresivo y se ha construido a partir de experiencias locales que demostraron su viabilidad. “Los resultados de Mérida (sureste) fueron prometedores y permitieron la modificación de la Ley General de Salud”, señaló, al referirse a uno de los primeros esfuerzos de registro de base poblacional en el país. Detalló que en los últimos años se ha impulsado la expansión del modelo hacia distintas regiones, con la apertura de nuevos nodos de registro en ciudades del norte, centro y sur del país. “Estamos construyendo una red que permita tener representatividad nacional y contar con datos válidos para la toma de decisiones”, indicó. No obstante, especialistas advirtieron que persisten retos como el subregistro de casos, la fragmentación de la información y la falta de integración entre instituciones. “El problema no es solo cuántos casos existen, sino que no sabemos con precisión en qué etapa se detectan”, explicó el director general de Información en Salud del Gobierno de México, Christian Arturo Zaragoza Jiménez.

Datos como base para políticas públicas

Durante el conversatorio, en el que participaron representantes de la Secretaría de Salud, el IMSS, el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), se destacó que el registro de cáncer permite orientar políticas públicas más precisas. “Sin información confiable no se pueden tomar decisiones adecuadas en salud pública”, afirmó la investigadora en salud de la Secretaría de Salud, Marta Margarita Zapata Tarres.