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Hospital de Especialidades realiza segundo trasplante renal con técnica laparoscópica

El equipo multidisciplinario de trasplante renal, coordinado por el doctor Evandro Valladares, está conformado por diversos especialistas de la salud y personal de apoyo clínico

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 09:28 -
  • David Zapata
Hospital de Especialidades realiza segundo trasplante renal con técnica laparoscópica

Médicos realizan el segundo trasplante renal mediante técnica de laparoscopía.

 Foto: La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

El Hospital de Especialidades alcanzó un nuevo hito en medicina renal al completar su trasplante número 82, de los cuales 80 se han realizado con la técnica tradicional, pero los últimos dos (2), se han llevado a cabo con técnicas más novedosas y menos invasivas.

Los especialistas involucrados en estos procedimientos, explican que al realizar este procedimiento con equipo de laparoscopía, es porque permite mejores beneficios para el donador como para el receptor.

Avance médico: IHSS realiza trasplante renal mínimamente invasivo

El procedimiento se realizó este miércoles en las instalaciones de este centro hospitalario, por el equipo multidisciplinario de trasplante renal, coordinado por el doctor Evandro Valladares, médico nefrólogo, que está integrado por urólogos, cirujanos vasculares, médicos internistas, anestesiólogos, enfermeras, instrumentistas, personal de radiología e imagen y laboratorio clínico.

El grupo trabajó de manera coordinada para asegurar la compatibilidad entre donante y receptor y garantizar la correcta conexión de arterias, venas y vasos sanguíneos durante el trasplante.

La laparoscopía es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que se realiza a través de pequeñas incisiones, por donde se introducen una cámara y herramientas especializadas.

La laparoscopía es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que se realiza a través de pequeñas incisiones, por donde se introducen una cámara y herramientas especializadas.

 (Foto: La Prensa)

La laparoscopía permite una recuperación más rápida y reduce riesgos postoperatorios, consolidándose como una alternativa moderna que combina precisión quirúrgica con menor impacto en el paciente.

Este avance reafirma el compromiso del hospital con la innovación y la excelencia en los procedimientos de trasplante renal.

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Redacción web
David Zapata

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