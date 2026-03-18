Hospital de Especialidades realiza segundo trasplante renal con técnica laparoscópica

Tegucigalpa, Honduras

El Hospital de Especialidades alcanzó un nuevo hito en medicina renal al completar su trasplante número 82, de los cuales 80 se han realizado con la técnica tradicional, pero los últimos dos (2), se han llevado a cabo con técnicas más novedosas y menos invasivas. Los especialistas involucrados en estos procedimientos, explican que al realizar este procedimiento con equipo de laparoscopía, es porque permite mejores beneficios para el donador como para el receptor.

El procedimiento se realizó este miércoles en las instalaciones de este centro hospitalario, por el equipo multidisciplinario de trasplante renal, coordinado por el doctor Evandro Valladares, médico nefrólogo, que está integrado por urólogos, cirujanos vasculares, médicos internistas, anestesiólogos, enfermeras, instrumentistas, personal de radiología e imagen y laboratorio clínico. El grupo trabajó de manera coordinada para asegurar la compatibilidad entre donante y receptor y garantizar la correcta conexión de arterias, venas y vasos sanguíneos durante el trasplante.