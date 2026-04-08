Mark Carney invita a astronautas de Artemis a Canadá y pide consejos para "mejor colaboración"

Miami, Estados Unidos

"Los canadienses están orgullosos de lo que estás haciendo (Hansen) y la colaboración", expresó Carney . "Y me pregunto si ustedes podrían iluminarnos un poco acerca de algunas de las lecciones que han aprendido a lo largo de los años y ahí arriba en términos de trabajo en equipo y colaboración", agregó.

Mark Carney, el primer ministro de Canadá , invitó este miércoles a Ottawa a los astronautas de la misión de Artemis II , donde participa el canadiense Jeremy Hansen, durante una llamada a su nave espacial en la que también les pidió consejos para "mejorar la colaboración en la Tierra".

El primer ministro se dijo "inspirado" por Hansen, miembro de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, en inglés) que ahora es el primer astronauta no estadounidense en orbitar la Luna, lo que consiguió junto a los tripulantes de la NASA de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch.

Carney invitó a los astronautas a visitarlo en Ottawa después de la misión, que concluirá el viernes con el amerizaje de la nave Orión frente a las costas de California.

El líder canadiense remarcó que los astronautas pueden compartir "qué lecciones pueden tomarse aquí para trabajar mejor abajo en la Tierra".

"Hablé con el presidente (Donald Trump) el otro día, pienso que pudo haber mencionado qué tan orgullosos estamos de estar asociados en esta misión, y nos impacta aquí en Canadá que hay un equipo tan increíble", manifestó el primer ministro.

Trump llamó a los astronautas el lunes, cuando se convirtieron en la primera tripulación en orbitar la Luna en más de 50 años y vieron su cara más oculta, por lo que los invitó a la Casa Blanca, reconoció al astronauta canadiense y destacó el orgullo internacional que rodea la misión.

En la llamada de este miércoles, el octavo de 10 días de misión, Hansen mostró una bandera de Canadá en la que escribió detrás el nombre de Carney.