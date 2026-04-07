¿Camarones y Nutella en el espacio? Esto es lo que comen los astronautas en la misión Artemis II

Miami, Estados Unidos.

Un bote de Nutella, que se escapó y flotó dentro de la nave Orión en plena trasmisión, y demostraciones de qué comen los astronautas y cómo preparan sus comidas, en algunos casos con ingredientes latinos, se han convertido en momentos icónicos y entrañables de la misión lunar Artemis II, que este martes comenzó el proceso de retorno a la Tierra. La primera mujer en llegar a la Luna, Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen han ayudado a explicar en videos el tema gastronómico durante la histórica misión, que este lunes llegó a la órbita lunar después de una ausencia humana de más de medio siglo. "Esto es cóctel de camarones", dijo Kosch mientras sostenía una bolsa transparente con contenido rojo.

"En el espacio, la comida se come desde algún tipo de bolsa; puede ser de plástico o de envoltorio metálico porque tenemos que deshidratar gran parte de nuestros alimentos", agregó. Hansen describió su compañera como "una veterana de la comida espacial", ya que ha pasado más de 300 días ingiriéndola en misiones anteriores.

Los astronautas también enseñaron habichuelas como se dice en algunas parte de Latinoamérica o judías verdes deshidratadas y otras raciones adaptadas a la microgravedad, dejando claro que el menú no se limita a papillas sin rostro ni a fórmulas de emergencia. Según la NASA, la tripulación que vuela alrededor de la Luna dispone de 189 artículos distintos en su menú, con más de 10 tipos de bebidas, entre ellas café, té verde, cocoa, limonada y batidos. Entre los alimentos más comunes figuran tortillas, nueces, 'brisket' de res con salsa barbacoa, coliflor, macarrones con queso, calabaza, galletas y chocolate. El chocolate a floteSin embargo, la agencia espacial estadounidense no había hablado de la Nutella, la crema de cacao y avellana italiana, pero durante la transmisión del lunes, cuando la Orion recorrió la órbita lunar, se vio flotando un bote de Nutella. Otro dato gastronómico que ofreció la NASA fue la historia detrás de la presencia de las tortillas en el menú, pues comenzaron a usarse en las misiones espaciales gracias al astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela. A diferencia del pan tradicional, "las tortillas no generan migas, lo cual es crucial en una nave espacial", explica un documento difundido a la prensa sobre la comida de la misión.