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Trump asegura que en Irán ha habido "un cambio de régimen muy productivo"

"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo", escribió Trump en Truth Social

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 07:10 -
  • Agencia EFE
Trump asegura que en Irán ha habido un cambio de régimen muy productivo

El presidente estadounidense, Donald Trump, en declaraciones a la prensa desde el jardín sur de la Casa Blanca.

 Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que ha constatado que Irán "ha experimentado un cambio de régimen muy productivo", justificando la postura negociadora que ha llevado al alto el fuego de dos semanas.

"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (de los bombarderos B-2)", apuntó el presidente en un mensaje en su red social Truth Social.

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Trump amenazó con imponer "inmediatamente" aranceles de un 50 % a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica, donde ha habido "un cambio de régimen muy productivo", para reducirles aranceles y sanciones.

"El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EE. UU. con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones", alegó Trump en su red social Truth Social.

El mandatario también se pronunció, después de que anoche anunciara la tregua temporal para negociar con Irán, asegurando que en este país se "ha experimentado un cambio de régimen muy productivo".

"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (de los bombarderos B-2)", apuntó en otro mensaje en Truth Social.

Según Trump, durante la actual guerra "no se ha tocado nada" de estos restos nucleares, que permanecen en "estricta vigilancia satelital".

Además, el mandatario aseguró que ya están negociando con Irán y aseguró que "muchos de los quince puntos ya han sido acordados", aludiendo a su propuesta y no a la de 10 puntos de Irán que supuestamente era el punto de partida de las negociaciones.

"Estamos, y seguiremos estando, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones", subrayó.

Trump aseguró anoche que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada", además de indicar que la razón de este pacto es haber "cumplido y superado todos los objetivos militares".

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