Artemis II Día 8: Astronautas realizan experimentos sobre radiación solar en Orión

Miami, Estados Unidos

La realización de experimentos científicos, en especial sobre los riesgos de la radiación solar en el cuerpo humano, marca este miércoles el eje del día 8 de la misión Artemis II, luego de que la NASA despertara a los astronautas mientras la nave Orión continúa su regreso hacia la Tierra. La tripulación comenzó su jornada a las 11:35 hora del este de EE.UU. (15:35 GMT) al ritmo de 'Under Pressure' de Queen y David Bowie, la canción que los expertos eligieron para despertarlos este miércoles. "Sus amigos y colegas de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) les desean otro gran día en su viaje", se escuchó decir desde el centro de control a los astronautas a través de la retransmisión oficial.

Además de los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, la misión cuenta con un miembro de la CSA: Jeremy Hansen. La NASA escoge un tema diferente cada día para levantar a los astronautas, que en el espacio sufren una desincronización circadiana por los cambios en los ciclos solares de luz y oscuridad que experimentan. En este sentido, la agencia espacial publicó hoy una lista de reproducción en la plataforma 'Spotify' con todas las canciones que han empleado para despertar a los integrantes de Artemis II. El octavo día de misión estará destinado principalmente a la experimentación, después de que los astronautas salieran ayer de la zona de influencia lunar, que marca el momento en que la gravedad de la Tierra les atrae con más fuerza que la de la Luna.