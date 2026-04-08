Matan a joven embarazada en supuesto rito religioso

Caracas, Venezuela

Una joven en estado de embarazo, fue asesinada presuntamente por su pareja en el sector El Coriano Sur 1 de en Barquisimeto, Venezuela. La víctima es Yuriangela Mayerlin Toledo Gotopo, de 24 años.

Según reportes preliminares, la víctima murió por asfixia mecánica, en un hecho que es investigado por las autoridades, incluyendo la posible vinculación con un supuesto rito religioso.

De acuerdo con el medio Últimas Noticias, la joven tenía siete semanas de embarazo y pertenecía a una iglesia cristiana de la entidad, a la cual también asistía su esposo.

El señalado agresor fue identificado como Jhorsuan Emilio Mendoza Méndez, quien intentó huir tras cometer el crimen, pero fue capturado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tras la alerta de la comunidad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando los gritos de auxilio de la víctima alertaron a vecinos del sector. Los residentes notificaron a las autoridades y lograron intervenir antes de la detención del sospechoso.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron la inspección del lugar y trasladaron el cuerpo a medicina forense, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del crimen, que ha generado conmoción en la comunidad.