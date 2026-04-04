La NASA publica nuevo video de Artemis II rumbo a la Luna

Miami, Estados Unidos

La NASA publicó este sábado un video de los astronautas de Artemis II junto con el mensaje "Ahora mismo podemos ver la Luna desde la escotilla de acoplamiento. Es una vista preciosa, el tercer día de vuelo ha terminado y nuestra tripulación está ahora más cerca de la Luna que de la Tierra". La misión, que despegó el pasado miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, avanza a 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, donde espera llegar el próximo lunes.

"We can see the Moon out of the docking hatch right now. It's a beautiful sight."



Flight day 3 is in the books, and our @NASAArtemis II crew is now closer to the Moon than to Earth. Check out highlights from our lunar mission. What’s been your favorite moment so far? pic.twitter.com/mIF343JyX3 — NASA (@NASA) April 4, 2026

Histórica misión

Se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros (252.757 millas). Esta distancia es más lejos que los 400.171 kilómetros (248.655 millas) que alcanzó la tripulación del Apolo 13 en 1970. Después de dos días de recorrido, la misión no ha registrado mayores contratiempos, incluso este sábado los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston cancelaron la primera maniobra de corrección de trayectoria, dado que la capsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta.