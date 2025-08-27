Maduro denuncia en la ONU el despliegue de buques militares de EEUU en el Caribe

Nueva York, Estados Unidos.

El Gobierno de Venezuela denunció el martes, a través de su misión ante la ONU -máxima representación del país en suelo estadounidense- una "escalada de acciones hostiles y amenazas" del Gobierno de Estados Unidos a raíz del despliegue de buques militares en el Caribe, y expresó preocupación por la llegada prevista de un submarino nuclear.

En una carta, la misión se refirió a la próxima llegada de tres barcos: el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, una llegada confirmada por "diversas fuentes internacionales".

La delegación consideró el despliegue "una grave amenaza a la paz y seguridad regionales" y la presencia del submarino nuclear un "claro acto de intimidación", y recordó que el Tratado de Tlatelolco (1967), ratificado por EE.UU., declara a América Latina y el Caribe como Zonas Libres de Armas Nucleares.

Venezuela destaca que el USS Newport News es un submarino nuclear de "carácter ofensivo" y cuestiona su ingreso a la región "sin transparencia sobre su carga ni reglas de empleo".

No obstante, este tipo de submarinos no están diseñados para el transporte nuclear.