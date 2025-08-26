Trump pedirá la pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su Administración pedirá la pena de muerte para quienes cometan un asesinato en Washington, como parte de su plan para acabar con el crimen en la capital.

"Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte", dijo Trump durante la séptima reunión de su Gabinete.

Según el mandatario, esta "es una medida de prevención muy fuerte", pero aseguró que toda su Administración está de acuerdo.

"No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción", añadió.

"Si alguien mata a alguien", insistió el republicano "va a ser pena de muerte".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El anuncio de Trump forma parte de su estrategia para acabar con lo que considera una criminalidad desbordada en la capital estadounidense, donde, pese a los altos niveles de delitos, las cifras se mantienen en su punto más bajo de los últimos 30 años.