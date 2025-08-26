  1. Inicio
Trump niega ser dictador y justifica el despliegue de tropas en Washington

El despliegue de la Guardia Nacional en la capital estadounidense desata una ola de críticas contra Trump, que advierte con enviar tropas a otras ciudades.

  • 26 de agosto de 2025 a las 08:04 -
  • Agencia EFE
Agentes de la Guardia Nacional patrullan Washington D.C.

 EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que él no es "un dictador", sino "una persona con gran sentido común", en contra de lo que dice que le llaman algunos críticos por desplegar a las tropas en Washington y amenazar con hacerlo en Chicago pese a que sus gobiernos municipales no están a favor.

"No soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente", dijo Trump en el Despacho Oval antes de firmar cuatro órdenes ejecutivas.

El mandatario estaba alabando su estrategia para combatir la supuesta criminalidad en la capital estadounidense cuando se quejó de que muchos "no agradezcan" lo que dice estar haciendo por esas ciudades.

En las últimas horas ha mantenido un enfrentamiento con las autoridades de Chicago y del estado al que pertenece, Illinois, porque el presidente está amenazando con replicar el despliegue en Washington en esa ciudad, ambas con alcaldes demócratas.

"Cuando tengo a un tipo como JB Pritzker (el gobernador de Illinois) criticándonos antes incluso de que lleguemos, digo: 'La siguiente debería ser Chicago'. Como todos saben, Chicago es un campo de muerte en este momento y no lo reconocen", aseguró Trump pese a que no se encuentra entre las ciudades con más delincuencia del país.

"Dicen: 'No lo necesitamos. Libertad, libertad. Él es un dictador. Él es un dictador (refiriéndose a él mismo)", apuntó.

El mandatario entonces negó serlo y comentó: "Mucha gente está diciendo: 'Bueno, tal vez nos vendría bien un dictador.' A mí no me gustan los dictadores".

Así, Trump lamentó que "en lugar de recibir elogios", le acusen de estar "intentando tomar la República": "Estas personas están mal de la cabeza", afirmó. EFE

Últimas Noticias