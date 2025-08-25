Trump sugiere restablecer el nombre "Departamento de Guerra" en EEUU

Estados Unidos.

El presidente de Estados unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que podría cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de "Departamento de Guerra", alegando que bajo esa denominación el país logró sus mayores victorias militares.

"Sabes, lo llamamos el Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre", dijo Trump durante su reunión con su homólogo coreano Yoon Suk-yeol.

"Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se llamaba el Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es. Defensa es parte de eso", y añadió que el cambio podría hacerse la próxima semana.