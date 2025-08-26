Capturan a tres hondureños en Portland por graves cargos

Tres hondureños fueron detenidos en Portland, Oregon, Estados Unidos, y presentados ante un juez tras ser acusados de traficar fentanilo.
Antoni Yahir Pavon-Rosales, de 18 años, ha sido acusado mediante denuncia penal de posesión con intención de distribuir fentanilo.
Cristian Ravolales, de 27 años, ha sido acusado mediante denuncia penal por distribución y posesión con intención de distribuir fentanilo.
Kevin Concepción Ramos-Espinoza, de 34 años, ha sido acusado mediante denuncia penal de distribución y posesión con intención de distribuir fentanilo.
Según documentos judiciales, el 21 de agosto de 2025, investigadores del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras entidades llevaron a cabo una misión para controlar la venta de fentanilo en el centro de Portland.
Los investigadores observaron al acusado Pavón Rosales intentando vender fentanilo y lo arrestaron, incautando 22.5 gramos de fentanilo y $795. Esa misma noche, los investigadores observaron al acusado Ravolales involucrarse en el tráfico de drogas y lo arrestaron, incautando 45.9 gramos de fentanilo y $579.
Los investigadores también observaron a Ramos Espinoza involucrado en múltiples actos de tráfico de drogas y lo arrestaron, incautando 14.7 gramos de fentanilo y $2,461. El acusado Ramos-Espinoza tiene dos casos pendientes de entrega de sustancias controladas en el Tribunal de Circuito del Condado de Multnomah.
Los tres acusados comparecieron hoy por primera vez ante un juez federal. Se ordenó su detención a la espera de nuevos procedimientos judiciales. La comparecencia formal está programada para el 24 de septiembre de 2025.