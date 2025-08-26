Capturan a tres hondureños en Portland por graves cargos

Portland, Estados Unidos.

Tres hondureños fueron detenidos en Portland, Oregon, Estados Unidos, y presentados ante un juez tras ser acusados de traficar fentanilo. Antoni Yahir Pavon-Rosales, de 18 años, ha sido acusado mediante denuncia penal de posesión con intención de distribuir fentanilo. Cristian Ravolales, de 27 años, ha sido acusado mediante denuncia penal por distribución y posesión con intención de distribuir fentanilo.

Kevin Concepción Ramos-Espinoza, de 34 años, ha sido acusado mediante denuncia penal de distribución y posesión con intención de distribuir fentanilo. Según documentos judiciales, el 21 de agosto de 2025, investigadores del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras entidades llevaron a cabo una misión para controlar la venta de fentanilo en el centro de Portland. Los investigadores observaron al acusado Pavón Rosales intentando vender fentanilo y lo arrestaron, incautando 22.5 gramos de fentanilo y $795. Esa misma noche, los investigadores observaron al acusado Ravolales involucrarse en el tráfico de drogas y lo arrestaron, incautando 45.9 gramos de fentanilo y $579.