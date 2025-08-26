EEUU refuerza su despliegue militar en el Caribe con un crucero lanzamisiles

Estados Unidos envió refuerzos para la flota militar desplegada en las aguas del Caribe cerca de Venezuela, informaron este lunes medios locales.
El USS Newport News, un submarino de ataque rápido con propulsión nuclear, y un crucero lanzamisiles se unirán al despliegue militar.
La flota se sumará a los buques anfibios USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale.
Se espera que el USS Lake Erie, un crucero con misiles guiados, y el submarino lleguen la próxima semana al Caribe para unirse a la flota estadounidense.
Fuentes de la defensa estadounidense informaron la semana pasada sobre la presencia de la marina estadounidense en aguas del Caribe con la idea de "combatir a los carteles del narcotráfico, además de reforzar su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.
El despliegue incluye a más de 4,000 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.
Entre los medios asignados a esta misión de vigilancia se incluyen un submarino nuclear, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles.
También aeronaves de reconocimiento P8 Poseidon.
El Gobierno de Trump advirtió que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país".
Maduro respondió al despliegue estadounidense afirmando que a Venezuela "no la toca nadie", y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender al país de "las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos"
Maduro afirmó también que el sistema de defensa venezolano ha sido "sometido a un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica" y "está desplegado" las "24 horas" del día "con su capacidad de combate y lucha armada".
Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa por información que lleve a la captura de Maduro.