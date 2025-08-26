  1. Inicio
EEUU enviará submarino nuclear a costas de Venezuela, alerta Gobierno de Maduro

Los refuerzos de la flota estadounidense en el Caribe llegarán la próxima semana a las costas venezolanas, según el Gobierno chavista.

  • 26 de agosto de 2025 a las 15:15 -
  • Agencia EFE
El USS Newport News es un submarino nuclear de ataque rápido.

 US Navy
Caracas, Venezuela.

El Gobierno de Venezuela alertó este martes que Estados Unidos planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a las costas del país suramericano la próxima semana, entre otros "buques de guerra" desplegados en el mar Caribe, como parte, señaló, de las "acciones hostiles" de la Administración del presidente Donald Trump.

La Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas denunció en una comunicación "la escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de América", y aseguró que el despliegue en el Caribe de buques como "el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido", representa "una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales".

En ese sentido, advierte que la llegada de estos buques "a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según ha sido confirmado por diversas fuentes internacionales", que no especifica la misión en el texto, compartido en Telegram por los ministros de Exteriores y de Comunicación, Yván Gil y Freddy Ñáñez, respectivamente.

EEUU refuerza su despliegue militar en el Caribe con un crucero lanzamisiles

Noticia en desarrollo...

