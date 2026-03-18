Israel mata a 56 personas en las últimas 24 horas en el Líbano, que cuenta ya 968 muertos

Beirut

El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se elevó este miércoles a 968, después de que otras 56 personas perdieran la vida en las últimas 24 horas, mientras que los heridos ascienden ya a 2.432.

Del total de 968 fallecidos registrados desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, 116 son niños, al tiempo que los 2.432 heridos también incluyen a 356 menores, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

En las últimas 24 horas, murieron 56 personas y 211 resultaron heridas en diferentes puntos del país, en medio de una nueva escalada de las hostilidades después de varios días con balances de víctimas por debajo de la media.