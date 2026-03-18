Escalada de tensión: Irán ataca y prende fuego a una refinería en Catar

Teherán, Irán.

El Ministerio de Interior de Catar confirmó que la defensa civil está atendiendo un incendio en Ras Laffan, administrado por Qatar Pretroleum y el principal sitio de producción de gas natural licuado del país.

Irán lanzó ataques este miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Catar , que han provocado un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, y en un depósito de combustible para aviones en Riad.

Estos ataques se producen después de que este miércoles Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, y de que el Ejército iraní prometiera no iba a quedar impune.

"Este tipo de acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo sionista estadounidense ni para sus aliados; al contrario, no harán más que agravar la situación y podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo", dijo en X el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Su declaración se produce el mismo día en que, según informó la agencia iraní Tasnim, Israel y Estados Unidos atacaron unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, en la costa sur.

El yacimiento atacado es junto al adyacente de North Field (que comparte con Catar) el mayor del mundo. El presidente había utilizado hoy igualmente X para confirmar la muerte del ministro de Inteligencia del país, Ismail Jatib, en un bombardeo israelí de anoche.