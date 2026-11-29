Teherán. El Ejército iraní informó este domingo de la desaparición de un pescador y la hospitalización de otros dos tras un presunto ataque de un dron estadounidense contra una embarcación pesquera en el estrecho de Ormuz.

"Un dron del enemigo agresor estadounidense impactó contra una embarcación pesquera propiedad de un hombre llamado Mahmud Alfate, en la que viajaban tres personas", señaló el Ejército en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según la nota, hasta el momento han sido localizados dos de los ocupantes de la embarcación, que han sido trasladados al hospital de Sirik, en la sureña provincia de Hormozgán.