Teherán, Irán. Irán informó este sábado de que dos petroleros sufrieron explosiones tras chocar contra minas en el estrecho de Ormuz, y aseguró que mantiene bajo su control las aguas desde el este del estrecho hasta el norte del océano Índico, en medio de las tensiones con Estados Unidos. “Un petrolero infractor sufrió hace unas horas una explosión y se incendió tras chocar contra una mina naval a la entrada del puerto de Jasab (Omán), mientras que otro petrolero sufrió una explosión y un incendio en una ruta no autorizada al este del estrecho de Ormuz”, anunció la Armada de la Guardia Revolucionaría en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según esta fuerza militar, ambas embarcaciones intentaban atravesar “clandestinamente” Ormuz por una ruta “no autorizada” y con sus sistemas de localización apagados, cuando se produjeron los incidentes. “Toda la ruta no autorizada del estrecho de Ormuz está sembrada de minas navales altamente destructivas y los intentos de los petroleros de atravesarla, incluso con el apoyo aéreo del Ejército terrorista estadounidense, no evitarán que choquen contra ellas”, agregó. La fuente, sin embargo, no ofreció detalles sobre la bandera de los buques, el alcance de los daños ni la existencia de posibles víctimas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse EFE no ha podido verificar de forma independiente la versión iraní de los incidentes. La oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) ha informado en lo que va de noviembre de al menos 31 incidentes en el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán, de los que 27 fueron clasificados como ataques.