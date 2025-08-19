Ola de incendios en España arrasa miles de hectáreas y deja cuatro muertos

Madrid, España.

España continúa la batalla contra los incendios forestales que asolan su territorio y que ya dejan 382.607 hectáreas quemadas, más de 31.000 personas desalojadas, cuatro fallecidos y decenas de heridos, pese al cese de la ola de calor y una leve mejoría en las condiciones meteorológicas.

Varias regiones del país como Castilla y León, Galicia, Asturias (al norte del país) o Extremadura (oeste) agrupan los más de 40 incendios localizados, de los cuales 21 están activos, por lo que representan una situación de emergencia por "mayor gravedad".

Hasta el momento, los datos estimativos actualizados hoy y facilitados por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), dependiente de Copernicus, se presenta una superficie calcinada de más de 380.000 hectáreas en 2025, la mayoría en este mes de agosto, lo que supone a un tamaño equivalente al de la isla de Mallorca - de 364.000 hectáreas-.

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció hoy durante una visita a Cáceres, una de las provincias más atacadas por los incendios, que emitirán el próximo martes una declaración de zonas afectadas por un emergencia de Protección Civil a los territorios arrasados por las llamas.

Este lunes finalizó la segunda ola de calor del verano en España, tras 16 días de temperaturas extremas que superaron los 45 grados en algunos puntos del país, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) bajó hoy el nivel de peligro por incendios en áreas del norte y este de la Península.