Más de 400 arrestos en la primera semana de control federal en Washington D.C.

Washington, Estados Unidos.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que ha arrestado a más de 400 personas en Washington D.C. desde que tomó el control de la Policía de la capital hace una semana, como parte de una campaña contra el crimen impulsada por el mandatario.

"Desde que comenzó nuestra misión, ha habido un total de 465 detenciones, 68 armas incautadas y múltiples cargos presentados por homicidio, narcóticos y delitos con armas de fuego", detalló en X la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, designada por Trump para supervisar la toma federal de las fuerzas del orden en la ciudad.

Según Bondi, la noche de este lunes se realizaron 52 arrestos, entre ellos un miembro de la mara Salvatrucha (MS-13), y se retiraron nueve armas de fuego de las calles.

"Casi la mitad de estas detenciones ocurrieron en las zonas de mayor criminalidad de Washington DC. Tanto residentes como turistas valoran este esfuerzo extraordinario de nuestras fuerzas del orden en D.C. y a nivel federal", dijo.

Trump declaró una "Emergencia de Seguridad Pública" y tomó el control de la Policía de Washington el pasado 11 de agosto, cuando también anunció la activación de unas 800 tropas de la Guardia Nacional de la capital, amparado en una cláusula de la Ley de Autonomía que regula la autogestión del Distrito de Columbia desde 1973.