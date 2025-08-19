El huracán Erin crece y amenaza con marejadas a Carolina del Norte

Florida, Estados Unidos.

Erin, el primer huracán de la temporada atlántica, continúa fortaleciéndose y aumentando de tamaño este martes mientras avanza sobre el Atlántico occidental, lo que eleva el riesgo de marejadas peligrosas, corrientes de resaca y lluvias intensas para las islas Turcas y Caicos, Bahamas y la costa este de Estados Unidos, en especial Carolina del Norte.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) advirtió este lunes de un aumento de las marejadas y corrientes de resaca a lo largo de gran parte de la costa este de Estados Unidos durante los próximos días, condiciones que calificó de "potencialmente mortales".

Las autoridades emitieron una vigilancia por marejada ciclónica para la franja comprendida entre Cape Lookout y Duck, Carolina del Norte, donde el nivel del mar podría aumentar entre 0,6 y 1,2 metros, acompañado de olas grandes y peligrosas.

Además, se esperan lluvias de entre 25 y 50 milímetros en los Outer Banks de Carolina del Norte entre la noche del miércoles y el jueves, con acumulaciones locales de hasta 100 milímetros que podrían causar inundaciones repentinas.

El centro del ciclón, de categoría 3, de un total de 5 en la escala Saffir-Simpson, se encontraba esta mañana a unos 1.070 kilómetros al suroeste de Bermudas y a 1.155 kilómetros al sureste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora.

El NHC advirtió de que Erin, un sistema de gran tamaño, presenta vientos huracanados que se extienden hasta 130 kilómetros desde su centro y vientos con fuerza de tormenta tropical que alcanzan hasta 335 kilómetros por hora.