Pastor hondureño detenido por ICE en Maryland recupera su libertad

Los senadores Angela Alsobrooks y Chris Van Hollen confirmaron el pasado 17 de agosto la liberación de Daniel Omar Fuentes Espinal, pastor evangélico hondureño, que había sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el pasado 21 de julio en Maryland.
De acuerdo con la información obtenida por medios locales, el arresto se produjo mientras el líder religioso realizaba compras para la iglesia "Nazareno Jesús Te Ama".
Según el testimonio de su hija, Clarissa Fuentes Díaz, agentes de ICE lo siguieron de manera discreta hasta un restaurante en la Ruta 322, donde finalmente procedieron a capturarlo.
La familia de Fuentes aseguró que el pastor no posee antecedentes penales y que ha vivido en Estados Unidos durante más de 24 años, tiempo en el cual intentaron en varias ocasiones regularizar su estatus migratorio sin éxito.
El informe oficial señala que el pastor ingresó legalmente al país con una visa de turista válida por seis meses.
No obstante, al permanecer más del tiempo autorizado sin modificar su estatus, incurrió en una infracción de carácter civil en Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses revelaron que el pastor hondureño quedó en libertad tras pagar la fianza.
Muchas cristianos mostraron su respaldo al pastor y aseguraron que él es un "hombre de Dios".
La noticia de la liberación produjo alegría entre la comunidad cristiana y celebraron con estusiasmo el respaldo de Dios ante las autoridades de migración.
La detención interrumpió el proceso de ajuste migratorio que Fuentes llevaba a cabo mediante una petición familiar (formulario I-130), situación que ahora queda en suspenso mientras su caso continúa en trámite.