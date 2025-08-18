Huracán Erin amenaza con marejadas la costa este de EEUU y Bahamas

Florida, Estados Unidos.

El potente huracán Erin de categoría 4 amenaza los próximos días la costa este de Estados Unidos y Canadá y pasará cerca de las Bahamas este lunes tras causar durante el fin de semana fuertes vientos lluvias en el Caribe, especialmente en Puerto Rico, aunque sin ocasionar graves impactos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advirtió este lunes que el huracán, que se encuentra a unos 1,400 kilómetros al sur-sureste de Carolina del Norte, provocará en los próximos días oleajes peligrosos y corrientes de resaca que amenazan la vida en gran parte de la costa este de Estados Unidos, así como en las Bahamas, Bermudas y el Atlántico de Canadá.

Estas condiciones oceánicas adversas probablemente causen corrientes de resaca que amenazan la vida, subrayó el más reciente boletín.

El organismo alertó además de lluvias intensas en las islas Turcas y Caicos, el sureste y el centro de las Bahamas, con acumulados de 50 a 100 milímetros (2 a 4 pulgadas) y máximos de hasta 150 milímetros (6 pulgadas), lo que podría generar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.

También se esperan inundaciones costeras menores en zonas con marejada, acompañadas de grandes olas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Erin mantiene la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, de un total de 5, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes.

Los meteorólogos del NHC detallan que los vientos huracanados se extienden hasta 130 kilómetros por hora desde su centro, y los de tormenta tropical alcanzan hasta 370 kilómetros por hora.